В течение минувшей ночи в разных областях Украины прогремели взрывы. Об этом написал украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.
Утром взрывы раздались в Полтаве
Утром 27 июня стало известно о взрывах в Полтаве. В Полтавской области и еще 12 регионах объявлялась воздушная тревога.
На данный момент последовали отбои, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Звуки взрывов были слышны и в других областях Украины
В Хмельницкой области взрывы прогремели пять раз. До этого с 2:41 по московскому времени издание сообщило о происшествиях четыре раза. Взрывы также раздавались в Киеве. Согласно информации украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.
О взрывах также сообщалось в подконтрольном Киеву Херсоне и в городе Харьков. «В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города», — говорилось в публикации «Общественного».
Воздушные силы Украины сообщили о пусках корректируемых авиационных бомб (КАБ) тактической авиацией со стороны России. В Херсонской области действовало предупреждение атаки беспилотников.
Днем 26 июня мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе. В каких районах они раздались, он не уточнил. На время взрывов воздушная тревога в регионе не объявлялась.
ВСУ атаковали российские регионы в ночь на 27 июня
В ночь на четверг, 27 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по трем регионам России. Атаки были совершены на Московскую, Тверскую и Белгородскую области.
уничтожили над территорией России
Четыре дрона удалось перехватить средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Тверской областью, два — над территорией Московской, еще один — над Белгородской областью. В Минобороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.