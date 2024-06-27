Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:57, 27 июня 2024Бывший СССР

На Украине ночью раздавались взрывы. В Хмельницкой области о них сообщали пять раз

В Полтаве на Украине во время воздушной тревоги произошли взрывы

Фото: Global Look Press

В течение минувшей ночи в разных областях Украины прогремели взрывы. Об этом написал украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

Утром взрывы раздались в Полтаве

Утром 27 июня стало известно о взрывах в Полтаве. В Полтавской области и еще 12 регионах объявлялась воздушная тревога.

На данный момент последовали отбои, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Звуки взрывов были слышны и в других областях Украины

В Хмельницкой области взрывы прогремели пять раз. До этого с 2:41 по московскому времени издание сообщило о происшествиях четыре раза. Взрывы также раздавались в Киеве. Согласно информации украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.

О взрывах также сообщалось в подконтрольном Киеву Херсоне и в городе Харьков. «В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города», — говорилось в публикации «Общественного».

Материалы по теме:
Российская армия наступает на Харьков. Чем это грозит Украине и как успехи на фронте изменят ход СВО?
Российская армия наступает на Харьков.Чем это грозит Украине и как успехи на фронте изменят ход СВО?
13 мая 2024
«Идет война на истощение» Что стоит за российским наступлением на Харьков и как США намерены переломить ход СВО?
«Идет война на истощение»Что стоит за российским наступлением на Харьков и как США намерены переломить ход СВО?
15 мая 2024
«Шансов на спасение нет» Жители Луганска — об ударе ВСУ американскими ракетами ATACMS и жизни под обстрелами
«Шансов на спасение нет»Жители Луганска — об ударе ВСУ американскими ракетами ATACMS и жизни под обстрелами
8 июня 2024

Воздушные силы Украины сообщили о пусках корректируемых авиационных бомб (КАБ) тактической авиацией со стороны России. В Херсонской области действовало предупреждение атаки беспилотников.

Днем 26 июня мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе. В каких районах они раздались, он не уточнил. На время взрывов воздушная тревога в регионе не объявлялась.

ВСУ атаковали российские регионы в ночь на 27 июня

В ночь на четверг, 27 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по трем регионам России. Атаки были совершены на Московскую, Тверскую и Белгородскую области.

7
беспилотников ВСУ

уничтожили над территорией России

Четыре дрона удалось перехватить средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Тверской областью, два — над территорией Московской, еще один — над Белгородской областью. В Минобороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине ночью раздавались взрывы. В Хмельницкой области о них сообщали пять раз

      Друг водителя упавшей с парковки BMW в Краснодаре подтвердил смену его имени

      Российские производители электроники попросили о помощи

      Подозреваемого в расправе над скейтером в Москве перевели в другое отделение

      Мужчина заглянул в iPad сына и узнал неприятную правду о своей жене

      Появились новые подробности о водителе вылетевшей с парковки в Краснодаре BMW

      В Боливии назвали число задержанных после попытки госпереворота военачальников

      Очевидец описал хронологию атаки ВСУ на пляж в Севастополе

      В российском городе неизвестные обстреляли автобус из пневматического пистолета

      Мужское тело нашли под вагоном сошедшего с рельсов поезда в Коми

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше