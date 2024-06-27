На Украине ночью раздавались взрывы. В Хмельницкой области о них сообщали пять раз

В Полтаве на Украине во время воздушной тревоги произошли взрывы

В течение минувшей ночи в разных областях Украины прогремели взрывы. Об этом написал украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

Утром взрывы раздались в Полтаве

Утром 27 июня стало известно о взрывах в Полтаве. В Полтавской области и еще 12 регионах объявлялась воздушная тревога.

На данный момент последовали отбои, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Звуки взрывов были слышны и в других областях Украины

В Хмельницкой области взрывы прогремели пять раз. До этого с 2:41 по московскому времени издание сообщило о происшествиях четыре раза. Взрывы также раздавались в Киеве. Согласно информации украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.

О взрывах также сообщалось в подконтрольном Киеву Херсоне и в городе Харьков. «В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города», — говорилось в публикации «Общественного».

Воздушные силы Украины сообщили о пусках корректируемых авиационных бомб (КАБ) тактической авиацией со стороны России. В Херсонской области действовало предупреждение атаки беспилотников.

Днем 26 июня мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе. В каких районах они раздались, он не уточнил. На время взрывов воздушная тревога в регионе не объявлялась.

ВСУ атаковали российские регионы в ночь на 27 июня

В ночь на четверг, 27 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по трем регионам России. Атаки были совершены на Московскую, Тверскую и Белгородскую области.

7 беспилотников ВСУ уничтожили над территорией России

Четыре дрона удалось перехватить средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Тверской областью, два — над территорией Московской, еще один — над Белгородской областью. В Минобороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.