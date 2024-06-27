В Полтавской области Украины произошли взрывы

Телеканал ТСН сообщил о взрывах в Полтавской области Украины

В Полтавской области Украины произошла серия взрывов, об этом сообщил телеканал ТСН в Telegram-канале.

«Полтава — взрывы», — говорится в публикации со ссылкой на мониторинговые каналы. Другие подробности не приводятся.

В Полтавской области и еще 12 регионах объявлялась воздушная тревога, в настоящее время последовали отбои, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее в Киеве и Хмельницкой области Украины прогремели взрывы. Сигнал воздушной тревоги действовал на всей территории Украины. Также сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне и в городе Харьков.