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21:44, 26 июня 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Харькове и Херсоне

На Украине сообщили о взрывах в Харькове и подконтрольном Киеву Херсоне
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Pixabay

В Харькове и подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы, об этом сообщает в Telegram-канале украинское издание «Общественное».

«В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города», — говорится в публикации.

Воздушные силы Украины уведомили о пусках корректируемых авиационных бомб (КАБ) тактической авиацией со стороны российских войск, в Херсонской области действует предупреждение атаки беспилотников.

В Харьковской и подконтрольной Киеву части Херсонской области действует воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Также сигналы звучат в Николаевской и Днепропетровской областях.

Днем 26 июня мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе. В каких районах они раздались, глава города не уточнил. На время взрывов воздушная тревога в регионе не объявлялась.

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      Марина Совина
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