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17:43, 26 июня 2024Бывший СССР

В Харькове раздалась серия взрывов

Терехов: в Харькове раздалась серия взрывов

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В Харьковской области на востоке Украины раздалась серия взрывов. Они прозвучали в региональной столице, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

О первых взрывах глава города написал в среду около 15:30. Спустя еще примерно час, в 16:40, он заявил о серии взрывов в Харькове. Где именно они произошли, сколько их было, а также какие объекты были повреждены, не уточняется.

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Харьковской области во время взрывов не объявлялась.

Утром 26 июня в Одесской области Украины сообщили о повреждении административного здания. Оно находилось в промышленном секторе, рассказал глава местной областной военной администрации Олег Кипер. О каком именно объекте шла речь, он не уточнил.

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      Екатерина Грищенко
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