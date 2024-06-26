В Одесской области Украины сообщили о повреждении административного здания

Глава Одесской ОВА Кипер: в результате удара повреждено административное здание

В результате российского ракетного удара в Одесской области Украины повреждено административное здание. Об этом в Telеgram сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

«Противник ночью нанес удар баллистической ракетой по инфраструктуре Одесской области. В промышленном секторе повреждено административное здание», — заявил глава ОВА.

О каком именно объекте идет речь, не уточняется.

Ранее в ночь на 26 июня взрывы прогремели в Николаеве. Тогда сирена воздушной тревоги звучала в Николаевской, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Сумской областях.