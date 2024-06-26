В Николаеве произошли взрывы

В Николаеве на юге Украины произошли взрывы

В Николаеве на юге Украины произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

В настоящее время в Николаевской, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Сумской областях действует воздушная тревога.

Ранее серия взрывов прогремела в Харькове. Тогда в результате ударов часть города осталась без света.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.