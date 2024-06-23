В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове днем в воскресенье, 23 июня, прогремела серия взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.
«В Харькове взрывы!» — написал он. Мэр города отметил, что территория города находится под обстрелами и призвал жителей соблюдать осторожность.
При этом в результате ударов часть города, расположенного на востоке Украины, осталась без света, передает РБК Украина.
Ранее днем, 23 июня, Севастополь подвергся ракетной атаке, в результате которой ранения и травмы получили порядка ста человек. По данным Министерства обороны России, ВСУ нанесли удар американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.