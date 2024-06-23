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15:51, 23 июня 2024Бывший СССР

В Харькове прогремела серия взрывов

РБК Украина: часть Харькова осталась без света после серии взрывов
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

В Харькове днем в воскресенье, 23 июня, прогремела серия взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

«В Харькове взрывы!» — написал он. Мэр города отметил, что территория города находится под обстрелами и призвал жителей соблюдать осторожность.

При этом в результате ударов часть города, расположенного на востоке Украины, осталась без света, передает РБК Украина.

Ранее днем, 23 июня, Севастополь подвергся ракетной атаке, в результате которой ранения и травмы получили порядка ста человек. По данным Министерства обороны России, ВСУ нанесли удар американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

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      Варвара Кошечкина
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