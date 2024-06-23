В результате атаки на пляже в Севастополе погибли двухлетний ребенок и пожилая женщина

Shot: купавшуюся в море в момент удара ВСУ пожилую женщину спасти не удалось

В результате атаки американскими ракетами ATACMS на Севастополь погибли отдыхающие на пляже пожилая женщина и двухлетний ребенок. Подробности сообщает Telegram-канал Shot.

Канал со ссылкой на очевидцев отмечает, что в момент ракетной атаки пляжи в Севастополе были заполнены людьми, многие приехали семьями, чтобы провести у моря выходной день. В результате удара пострадали два десятка человек, кроме того не удалось спасти пожилую женщину, которая в момент падения осколков купалась в море. Также на пляже в Учкуевке скончался двухлетний ребенок.

Издание сообщает, что сейчас к побережью направлены все имеющиеся бригады скорых. Они оказывают помощь пострадавшим, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии.

Помимо этого, повреждения получили автомобили, припаркованные рядом с прибрежной зоной.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что сегодняшнюю атаку ВСУ нанесла американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Уточняется, что дежурные силы ПВО сбили четыре ракеты, еще одна отклонилась от траектории полета, ее боевая часть подорвалась в воздухе над Севастополем.