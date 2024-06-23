В Минобороны рассказали об атаке на Севастополь ракетами ATACMS

МО: ВСУ атаковали Севастополь американскими ATACMS, системы ПВО сбили 4 ракеты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Об этом рассказали в Министерстве обороны России в Telegram.

По данным ведомства, террористическая атака по инфраструктуре города была совершена в воскресенье, 23 июня, около 12:15. «В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были сбиты», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в результате работы. систем противовоздушной обороны (ПВО) еще. одна ракета отклонилась от траектории полета, ее боевая часть подорвалась в воздухе над Севастополем.

Ранее губернатор горда Михаил Развожаев сообщил, что над акваторией Черного моря в Севастополе российские военные уничтожили пять воздушных целей. По его словам, осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне. В результате пострадали почти 100 человек, еще троих — одного взрослого и двух детей — спасти не удалось.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала атаку на Севастополь террором против мирного населения.