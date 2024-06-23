Ракетную атаку на Севастополь назвали террором против мирного населения

Москалькова назвала атаку на Севастополь террором против населения

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала атаку на Севастополь террором против мирного населения. Соответствующее заявление она опубликовала в своем Telegram-канале.

Омбудсмен сообщила, что в результате ракетной атаки на Крым пострадало более 22 человек. По ее словам, двоих мирных жителей, в том числе двухлетнего ребенка, спасти не удалось. «Светлый Праздник Троицы стал днем скорби», — написала она.

Ранее губернатор горда Михаил Развожаев сообщил, что над акваторией Черного моря в Севастополе российские военные уничтожили пять воздушных целей. По его словам, осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне, в результате чего пострадали мирные граждане. Кроме того, были зафиксированы возгорания в лесу около пансионата «Лазурь», также загорелся один жилой дом.