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14:40, 23 июня 2024Россия

Ракетную атаку на Севастополь назвали террором против мирного населения

Москалькова назвала атаку на Севастополь террором против населения

Фото: U.S. Army Acquisition Support Center / Wikipedia

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала атаку на Севастополь террором против мирного населения. Соответствующее заявление она опубликовала в своем Telegram-канале.

Омбудсмен сообщила, что в результате ракетной атаки на Крым пострадало более 22 человек. По ее словам, двоих мирных жителей, в том числе двухлетнего ребенка, спасти не удалось. «Светлый Праздник Троицы стал днем скорби», — написала она.

Ранее губернатор горда Михаил Развожаев сообщил, что над акваторией Черного моря в Севастополе российские военные уничтожили пять воздушных целей. По его словам, осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне, в результате чего пострадали мирные граждане. Кроме того, были зафиксированы возгорания в лесу около пансионата «Лазурь», также загорелся один жилой дом.

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      Алиса Дмитриева
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