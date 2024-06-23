Над Севастополем уничтожили пять воздушных целей

Губернатор Развожаев заявил об уничтожении пяти воздушных целей над Севастополем

Над акваторией Черного моря в Севастополе уничтожили пять воздушных целей. Об этом сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне. В результате пострадали 22 человека.

Помимо того, были зафиксированы возгорания в лесу около пансионата «Лазурь». На территории одного из ТСН из-за падения ракеты загорелся жилой дом.

Отмечается, что одного взрослого и двухлетнего ребенка, пострадавших при атаке, спасти не удалось.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.