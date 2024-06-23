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13:30, 23 июня 2024Россия

При атаке ВСУ на Севастополь погибли взрослый и двухлетний ребенок

Губернатор Развожаев сообщил о двух погибших при атаке Украины на Севастополь

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Взрослый и двухлетний ребенок погибли при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации от сегодняшней атаки ВСУ на Севастополь погибло два мирных жителя, один из них двух летний ребенок», — написал чиновник.

По его словам, ситуация на Учкуевке тяжелая, туда отправили все имеющиеся бригады скорой помощи. Часть уже доставили в больницу. Развожаев добавил, что число обратившихся за медпомощью выросло до 22.

О начале работы системы ПВО в Севастополе градоначальник Михаил Развожаев сообщил в 12:21 по московскому времени. «Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — написал Развожаев.

По изначальным данным, в результате атаки пострадали 14 человек, включая двух детей. Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила пять целей над акваторией Черного моря. Осколки упали в прибрежной зоне.

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