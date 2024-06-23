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12:51, 23 июня 2024Россия

12 взрослых и два ребенка получили ранения при отражении атаки в Севастополе

Развожаев: 14 человек пострадали при отражении атаки ВСУ в Севастополе
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Десять взрослых и два ребенка пострадали при отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе. Об этом завяил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила пять целей над акваторией Черного моря. Осколки упали в прибрежной зоне.

«По предварительной информации Спасательной службы — в районе Учкуевки 12 человек, включая двух детей получили осколочные ранения», — написал чиновник.

Также в Любимовке осколочные ранения получили два человека. Помимо того, на территории одного из ТСН на Северной сторону произошло возгорание жилого дома из-за падения осколков ракеты.

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В свою очередь Telegram-канал, освещающий ситуацию на Крымском мосту сообщил, что движение по объекту, перекрытое на время атаки, восстановлено.

О начале работы системы ПВО в Севастополе градоначальник сообщил в 12:21 по московскому времени. «Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — написал Развожаев.

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      Никита Абрамов
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