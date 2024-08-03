Губернатор подтвердил попадание беспилотников ВСУ в жилой дом под Орлом

Губернатор Клычков: в результате атаки дронов ВСУ под Орлом никто не пострадал

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил информацию об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что регион с полуночи подвергся массированной атаке украинских дронов. Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено 3 БПЛА. Еще два беспилотника попали в жилой дом в микрорайоне Болховский. На месте происшествия работают оперативные службы. Глава Орловской области подчеркнул, что возгорание локализовано. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее стало известно, что ВСУ дважды ударили по многоэтажному жилому дому в Орловской области с разницей в несколько минут. По данным Shot, первый взрыв прозвучал около 1:05. Второй взрыв раздался спустя 5-7 минут. Уточняется, что второй беспилотник прилетел «почти в то же самое место».