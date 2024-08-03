Раскрыты детали двойной атаки ВСУ по многоэтажке под Орлом

Shot: ВСУ дважды ударили по многоэтажке под Орлом почти в одно и то же место

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды ударили по многоэтажному жилому дому в деревне Жилина Орловской области с разницей в несколько минут. Детали атаки раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным издания, первый взрыв прозвучал около 1:05. Второй взрыв раздался спустя 5-7 минут. Уточняется, что второй беспилотник прилетел «почти в то же самое место». Повреждения получили квартиры на нескольких верхних этажах многоэтажки под Орлом.

В настоящее время на место происшествия продолжают прибывать экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется. Официальной информации на момент публикации нет.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в деревне Жилина на Яблоневой улице. В результате нападения загорелся один из верхних этажей дома.