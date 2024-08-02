Многоэтажку под Орлом атаковал еще один украинский беспилотник

Многоэтажку в деревне Жилина Орловской области атаковал еще один украинский беспилотник, сообщает Mash.
Очевидцы рассказали, что дрон попал в квартиру на 16 этаже.
Это произошло, когда во дворе многоэтажки собрались жители, которые пытались перебраться в безопасное место.
Первый дрон влетел в высотный дом примерно за 40 минут до второго. Попадание беспилотника привело к возгоранию, о пострадавших информация пока не поступала.
В ночь на 3 августа беспилотники также атаковали Ростовскую область, силам ПВО удалось сбить три БПЛА над территорией региона.