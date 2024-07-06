Оперштаб Кубани: после атаки ВСУ в двух районах загорелись резервуары с топливом

В трех районах Краснодарского края беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали гражданские объекты в ночь с 5 на 6 июля. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани.

В Ейске средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили БПЛА, были зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи из-за падения обломков.

Также атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива Оперштаб Кубани

В станице Ленинградской также загорелся резервуар с топливом. На место прибыли оперативные и специальные службы. По предварительной информации, никто не пострадал.

Накануне при массированной атаке ВСУ пострадали мирные жители

В ночь на 5 июля Украина выпустила по России 50 беспилотников. 14 из них средства противовоздушной обороны уничтожили над Кубанью. Шесть человек, в том числе двое детей, были госпитализированы после атаки на Приморско-Ахтарск на Кубани.

Позднее глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко заявил, что полутора десяткам россиян потребовалась медпомощь. По словам чиновника, пять человек медики осмотрели на месте, еще 11 обратились в больницу. Жертвой удара беспилотников стала шестилетняя девочка.

В результате атаки оказался поврежден трехэтажный многоквартирный дом. В сети опубликовали кадры разрушений. Помимо этого, в Приморско-Ахтарском районе без света остались почти 30 тысяч человек.

В ночь на 3 июля ВСУ атаковали Новороссийск двумя безэкипажными катерами. В ночь со 2 на 3 июля ударам подверглись четыре российских региона — Краснодарский край, а также Белгородская, Брянская и Московская области. Об очередной попытке украинских войск атаковать приграничные регионы доложили президенту России Владимиру Путину.

До этого очередная массированная атака на Краснодарский край произошла в ночь с 20 на 21 июня. Российские средства ПВО тогда сбили над территорией страны более ста беспилотных летательных аппаратов, 43 из них над Кубанью, уточнили в Минобороны.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что жертвой удара стал один человек, он был сотрудником котельной в Краснодаре. После атаки начался пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, были повреждены хозяйственные сооружения, пострадали два человека.

ВСУ в ночь на 6 июля атаковали еще несколько регионов России

Российский приграничный Шебекинский городской округ и город Шебекино в Белгородской области попали под обстрел в ночь с 5 на 6 июля.

Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что один из снарядов попал по предприятию, пострадал охранник.

Мужчина получил осколочные ранения шеи, плеча и предплечья. Бойцы территориальной самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Повреждения зафиксированы также в 11 частных домовладениях, один из домов получил серьезные разрушения из-за прямого попадания снаряда. Кроме того, ВСУ обстреляли села Демидовка и Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области.

До этого в двух российских регионах — Курской и Белгородской области — объявили опасность атаки беспилотников. Как уточнил врио главы Курской области, средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможного удара. В Липецкой области МЧС предупредило о желтом уровне воздушной опасности.

В Минобороны России сообщили о том, что средства ПВО уничтожили за ночь семь украинских беспилотников над Курской областью и один над Белгородской.