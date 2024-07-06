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05:55, 6 июля 2024Россия

Мужчина получил осколочные ранения после обстрела Шебекино

Гладков: мужчина получил осколочные ранения после обстрела Шебекино

Вячеслав Гладков. Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со сторону Вооруженных. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Один из снарядов попал по предприятию. По словам Гладков, пострадал охранник. Он получил осколочные ранения шеи, плеча и предплечья.

Повреждения зафиксированы также в 11 частных домовладениях, один из домов получил серьезные подтверждения из-за прямого попадания снаряда, говорится в публикации губернатора.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удар по четырем российским населенным пунктам. По заявлению главы региона, удар был нанесен по городу Шебекино, поселку Октябрьский, селам Пороз и Новостроевка-Первая. В результате ударов никто не пострадал, однако в населенных пунктах были зафиксированы разрушения.

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      Сергей Грехов
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