Гладков: мужчина получил осколочные ранения после обстрела Шебекино

Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со сторону Вооруженных. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Один из снарядов попал по предприятию. По словам Гладков, пострадал охранник. Он получил осколочные ранения шеи, плеча и предплечья.

Повреждения зафиксированы также в 11 частных домовладениях, один из домов получил серьезные подтверждения из-за прямого попадания снаряда, говорится в публикации губернатора.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удар по четырем российским населенным пунктам. По заявлению главы региона, удар был нанесен по городу Шебекино, поселку Октябрьский, селам Пороз и Новостроевка-Первая. В результате ударов никто не пострадал, однако в населенных пунктах были зафиксированы разрушения.

