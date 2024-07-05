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18:54, 5 июля 2024Россия

Украина нанесла удар по четырем российским населенным пунктам

Белгородский глава Гладков: ВСУ нанесли удар по Шебекино, Октябрьскому и Порозу
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по четырем российским населенным пунктам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По заявлению главы региона, удар был нанесен по городу Шебекино, поселку Октябрьский, селам Пороз и Новостроевка-Первая. В результате ударов никто не пострадал, однако в населенных пунктах были зафиксированы разрушения.

«В городе Шебекино частный дом подвергся атаке FPV-дрона — выбиты окна, повреждены кровля и часть стены. (...) В поселке Октябрьский (...) дрон-камикадзе сдетонировал в дорожное полотно — повреждены два легковых автомобиля», — сообщил Гладков.

Для создания санитарной зоны, которая должна защитить приграничные населенные пункты в российских регионах, Вооруженные силы России проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий.

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      Марк Леонов
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