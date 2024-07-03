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07:45, 3 июля 2024Россия

Минобороны раскрыло подробности попытки атаки беспилотных катеров на Новороссийск

МО РФ: уничтожены два бэзэкипажных катера, следовавших к Новороссийску

Фото: Globallookpress.com

Новороссийск в ночь на среду, 3 июля, пытались атаковать два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины. Об этом, раскрывая подробности о попытке атаки, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Бэзэкипажные катера поразили и уничтожили дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам по территории России.

Новороссийск пытались атаковать беспилотные катера в ночь на среду, 3 июля. В городе звучало предупреждение об угрозе атаки, сработала сирена. Никто, предварительно, не пострадал. В Новороссийские временно перекрыли входы на набережные и пляжи, чтобы обследовать акваторию бухты.

Всего в ночь со 2 на 3 июля ВСУ пытались атаковать четыре региона России — Белгородскую, Брянскую и Московскую области, а также Краснодарский край. Силы ПВО перехватили пять дронов над Белгородской областью, четыре — над Брянской, один — над Московской областью.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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