Минобороны раскрыло подробности попытки атаки беспилотных катеров на Новороссийск

МО РФ: уничтожены два бэзэкипажных катера, следовавших к Новороссийску

Новороссийск в ночь на среду, 3 июля, пытались атаковать два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины. Об этом, раскрывая подробности о попытке атаки, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Бэзэкипажные катера поразили и уничтожили дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам по территории России.

Новороссийск пытались атаковать беспилотные катера в ночь на среду, 3 июля. В городе звучало предупреждение об угрозе атаки, сработала сирена. Никто, предварительно, не пострадал. В Новороссийские временно перекрыли входы на набережные и пляжи, чтобы обследовать акваторию бухты.

Всего в ночь со 2 на 3 июля ВСУ пытались атаковать четыре региона России — Белгородскую, Брянскую и Московскую области, а также Краснодарский край. Силы ПВО перехватили пять дронов над Белгородской областью, четыре — над Брянской, один — над Московской областью.