В двух российских регионах объявили опасность атаки беспилотников

В Курской и Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

В двух российских регионах — Курской и Белгородской области — объявили опасность атаки беспилотников. Врио главы Курской области Алексей Смирнов предупредил жителей об угрозе в своем Telegram-канале.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.

В Белгородской области об опасности атаки беспилотников предупредили в региональном управлении МЧС и также призвали граждан к бдительности.

В ночь с 5 на 6 июля в трех районах Краснодарского края беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали гражданские объекты. В станицах Павловская и Ленинградская загорелись резервуары с топпливом, в Ейске обломки повредили вышку связи.