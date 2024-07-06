Беспилотники ВСУ атаковали гражданские объекты в российском регионе

Оперштаб Кубани заявил об атаке БПЛА на гражданские объекты в трех районах

В трех районах Краснодарского края беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали гражданские объекты в ночь с 5 на 6 июля. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани в Telegram-канале.

Отмечается, что в Ейске средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили БПЛА, были зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи из-за падения обломков.

«Также атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива», — заявил оперштаб.

В станице Ленинградской также загорелся резервуар с топливом. На месте работают оперативные и специальные службы. По предварительной информации, никто не пострадал.

В ночь на пятницу, 5 июля, в Краснодарском крае система ПВО сбила несколько украинских беспилотников. Шесть человек, в том числе двое детей, были госпитализированы после атаки на Приморско-Ахтарск на Кубани.