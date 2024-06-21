В России за ночь сбили более ста беспилотников

Минобороны РФ: ПВО нейтрализовала над Крымом и Черным морем 70 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили более ста беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией страны. Об этом сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

В публикации уточняется, что за ночь ПВО сбили 70 дронов над Крымом и Чёрным морем, 43 — над Краснодарским краем, еще один — над Волгоградской областью. Кроме того, были уничтожены шесть безэкипажных катеров Военно-морских сил (ВМС) Украины.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отмечается в публикации.