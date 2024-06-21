Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:45, 21 июня 2024Россия

В России за ночь сбили более ста беспилотников

Минобороны РФ: ПВО нейтрализовала над Крымом и Черным морем 70 БПЛА

Фото: Unsplash

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили более ста беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией страны. Об этом сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

В публикации уточняется, что за ночь ПВО сбили 70 дронов над Крымом и Чёрным морем, 43 — над Краснодарским краем, еще один — над Волгоградской областью. Кроме того, были уничтожены шесть безэкипажных катеров Военно-морских сил (ВМС) Украины.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отмечается в публикации.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме разъяснили порядок индексации пенсий для работающих пенсионеров. Как будут рассчитываться выплаты?

      Звезда сборной Великобритании споткнулась в своем саду и пропустит Олимпиаду

      Разбросанные по всему городу зловещие тайники напугали пользователей сети

      Володин заявил о решении США и ЕС избавиться от Зеленского по пяти причинам

      В Белом доме оценили возможность обсуждения подобного ДСНВ соглашения с Россией

      Спецназовец рассказал о новой уловке ВСУ с дронами

      Три страны договорились о создании военно-транспортного коридора через северные территории

      Турист из США побывал на курортах Сочи и Крыма и высмеял их

      В Южной Корее высказались об объеме поставок военной помощи Украине

      Губернатор Севастополя обратился к жителям региона после атаки дронов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше