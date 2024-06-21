Один человек стал жертвой атаки беспилотника в Краснодаре

Губернатор Кубани Кондратьев: при падении обломков БПЛА погиб один человек

Один человек стал жертвой атаки беспилотника в Краснодаре. Об этом в своем Telegram-канале сообщал губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев.

Об атаке стало известно в ночь с 20 на 21 июня. Один из дронов упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, также повреждения получила котельная в Краснодаре.

Как сообщил чиновник, мужчина пострадал при падении обломков дрона. Кондратьев уточнил, что погибший был сотрудником котельной. Спасти россиянина врачи не смогли. «Поручил главе Краснодара оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку», — объявил чиновник. Глава Кубани также выразил соболезнования и отметил, что нет слов, которые смогли бы утещить семью погибшего.

Ранее сообщалось, что предполагаемый момент атаки беспилотника на Кубани попал на видео.