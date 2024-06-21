Появилось видео атаки дрона и пожара на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани

Очевидцы сняли атаку дрона и пожар на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани

В Краснодарском крае очевидцы сняли на видео атаку дрона и вспыхнувший на нефтеперерабатывающем заводе пожар. Кадры появились в распоряжении Telegram-канала Kub Mash.

На выложенных кадрах слышен звук пролетающего дрона, после которого кадр озаряет вспышка. После хлопка появляются кадры горящего объекта.

Об атаке стало известно в ночь с 20 на 21 июня. Дрон упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода.

Ранее командир танкового взвода группировки войск «Днепр» с позывным Чип рассказал, что вооруженные силы Украины активно применяют FPV-дроны с тепловизорами и камерами ночного видения на херсонском направлении.