В результате атаки ВСУ вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Оперштаб Кубани: из-за атаки БПЛА ВСУ вспыхнул пожар на территории Ильского НПЗ

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ночью упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом передает оперштаб Кубани.

В публикации уточняется, что около 4:00 по московскому времени служба ЕДДС Северского района приняла данные о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ.

«Повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 кв. м. уже ликвидировали. По предварительным данным, пострадали два человека», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что несколько районов Краснодарского края подверглись массированной атаке со стороны ВСУ. Это Темрюкский, Ейский и Северский районы.