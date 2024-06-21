В результате атаки ВСУ вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ночью упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом передает оперштаб Кубани.
В публикации уточняется, что около 4:00 по московскому времени служба ЕДДС Северского района приняла данные о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ.
«Повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 кв. м. уже ликвидировали. По предварительным данным, пострадали два человека», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что несколько районов Краснодарского края подверглись массированной атаке со стороны ВСУ. Это Темрюкский, Ейский и Северский районы.