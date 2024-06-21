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04:53, 21 июня 2024Россия

В результате атаки ВСУ вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Оперштаб Кубани: из-за атаки БПЛА ВСУ вспыхнул пожар на территории Ильского НПЗ

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ночью упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом передает оперштаб Кубани.

В публикации уточняется, что около 4:00 по московскому времени служба ЕДДС Северского района приняла данные о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ.

«Повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 кв. м. уже ликвидировали. По предварительным данным, пострадали два человека», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что несколько районов Краснодарского края подверглись массированной атаке со стороны ВСУ. Это Темрюкский, Ейский и Северский районы.

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      Марина Совина
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