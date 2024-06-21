Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:47, 21 июня 2024Россия

Несколько районов в российском регионе подверглись массированной атаке ВСУ

Оперштаб Кубани: Темрюкский, Ейский, Северский районы массированно атакованы ВСУ

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Несколько районов Краснодарского края подверглись массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram-канале оперштаб Кубани.

«В ночь с 20 на 21 июня сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края были подвержены массированной атаке киевского режима — Темрюкский район, Ейский и Северский районы», — говорится в публикации.

В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна, постояльцев эвакуировали. В результате происшествия никто не пострадал, инфраструктура не получила серьезных разрушений, отметили в оперштабе.

В Ейском районе была отражена атака беспилотников. Подробная информация уточняется, пострадавших среди гражданского населения и разрушений также не последовало. В обоих районах на месте работают службы экстренного реагирования.

В результате работы средств противовоздушной обороны (ПВО) в поселке Афипском были сбиты дроны ВСУ, разрушений нет, заключили в оперативном штабе.

Ранее над Геническом Херсонской области силы ПВО сбили три беспилотника. Также система противовоздушной обороны перехватила ракету ATACMS, выпущенную ВСУ из американской РСЗО HIMARS.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Актер Леонид Гусаров погиб на СВО. Как российские артисты отправляются на фронт, получают ранения и спасают товарищей?

      В США назвали способ дать «моральное ускорение» Украине за счет России

      В Германии обвинили Россию в причастности к пожару на берлинском заводе

      Несколько районов в российском регионе подверглись массированной атаке ВСУ

      Бастрыкин рассказал про планы нацистов истребить советский народ

      В Kaspersky высказались о последствиях запрета ПО в США

      Россия досрочно выиграла медальный зачет Игр БРИКС

      Медведь ночью вломился в палатку к туристке и покалечил ее

      В Германии рассказали о применении российской ФАБ-3000 под Харьковом

      «Зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?» Путин обратился к Западу с предупреждением из-за Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше