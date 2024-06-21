Несколько районов в российском регионе подверглись массированной атаке ВСУ

Оперштаб Кубани: Темрюкский, Ейский, Северский районы массированно атакованы ВСУ

Несколько районов Краснодарского края подверглись массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram-канале оперштаб Кубани.

«В ночь с 20 на 21 июня сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края были подвержены массированной атаке киевского режима — Темрюкский район, Ейский и Северский районы», — говорится в публикации.

В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна, постояльцев эвакуировали. В результате происшествия никто не пострадал, инфраструктура не получила серьезных разрушений, отметили в оперштабе.

В Ейском районе была отражена атака беспилотников. Подробная информация уточняется, пострадавших среди гражданского населения и разрушений также не последовало. В обоих районах на месте работают службы экстренного реагирования.

В результате работы средств противовоздушной обороны (ПВО) в поселке Афипском были сбиты дроны ВСУ, разрушений нет, заключили в оперативном штабе.

Ранее над Геническом Херсонской области силы ПВО сбили три беспилотника. Также система противовоздушной обороны перехватила ракету ATACMS, выпущенную ВСУ из американской РСЗО HIMARS.

