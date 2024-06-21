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04:41, 21 июня 2024Бывший СССР

Российский военный рассказал об использовании ВСУ ночных FPV-дронов

Боец ВС РФ Чип: ВСУ активно применяют ночные FPV-дроны на херсонском направлении

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно применяют FPV-дроны с тепловизорами и камерами ночного видения на херсонском направлении. Об этом рассказал командир танкового взвода группировки войск «Днепр» с позывным Чип, передает РИА Новости.

По словам российского военного, и днем, и ночью количество беспилотников противника одинаково. «Ночные выезды бывают. Даже ночью, можно сказать, опасней работать», — добавил танкист.

Чип пояснил, что в темное время суток военнослужащие не могут наблюдать за дронами и вовремя их заметить. ВСУ в свою очередь не жалеют беспилотники и используют их очень активно.

Для защиты от БПЛА российские танки оборудованы «мангалами» и средствами радиоэлектронной борьбы, на задании их сопровождают мобильные расчеты по борьбе с дронами.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска продолжают продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

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      Марина Совина
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