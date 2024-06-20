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13:25, 20 июня 2024Россия

Появились новые подробности ведения боев в Харьковской области

Минобороны сообщило о продвижении российских войск в Харьковской области

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Эти и другие подробности журналистам сообщили в Минобороны России.

«Нанесено поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 120-й, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск, Глубокое, и Липцы Харьковской области», — говорится в сообщении.

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В зоне ответственности подразделений группировки войск «Север» противник за сутки потерял до 290 бойцов, пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, немецкую гаубицу Panzerhaubitze-2000, две гаубицы Д-20, одну гаубицу Д-30 и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что создание санитарной зоны в Харьковской области должно обезопасить регионы России от обстрелов. «Эта работа продолжается, разумеется, пока мы не обезопасим Шебекино, Белгородскую область, другие наши области от таких варварских обстрелов, конечно же, эта работа не прекратится», — сказал он.

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      Никита Абрамов
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