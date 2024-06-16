Песков назвал цель создания санитарной зоны в Харьковской области

Песков заявил, что РФ продолжит создание санитарной зоны для защиты от обстрелов

Создание санитарной зоны в Харьковской области должно обезопасить регионы России от обстрелов, РФ продолжит работу в этом направлении. Такую цель назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram.

«Идет же работа по созданию буферной зоны. (…) Эта работа продолжается, разумеется, пока мы не обезопасим Шебекино, Белгородскую область, другие наши области от таких варварских обстрелов, конечно же, эта работа не прекратится», — сказал он.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что войска РФ ведут наступление в Харьковской области для создания санитарной зоны в регионе. Такую зону необходимо создать, чтобы обезопасить территорию России от обстрелов со стороны Украины. При этом, по словам президента, Армия РФ не планирует брать под контроль Харьков.