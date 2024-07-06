В Липецкой области объявили воздушную опасность

ГУМЧС: в Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности

В Липецкой области объявлена воздушная опасность, об этом предупредило ГУМЧС России по региону в Telegram-канале.

«Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области», — заявили в ведомстве.

Кроме того, в двух российских регионах — Курской и Белгородской области — объявили опасность атаки беспилотников. Как уточнил врио главы Курской области, средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможного удара.

Также в ночь с 5 на 6 июля в трех районах Краснодарского края беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали гражданские объекты.

