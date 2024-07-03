В Кремле ответили на вопрос о докладе Путину об атаке ВСУ на порт Новороссийска

Песков: Путин круглосуточно получает доклады от военных

Президент России Владимир Путин круглосуточно получает доклады от военных. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, докладывали ли президенту об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на порт Новороссийска, пишет ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин постоянно получает информацию по линии военных на протяжении всего хода специальной военной операции. «Поэтому так ставить вопрос даже неуместно», — сказал он.

Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в ночь на 3 июля город попытались атаковать украинские безэкипажные катера. Об угрозе жителей предупредила сирена тревоги. Пострадавших нет.

Позже в Минобороны отчитались, что военные поразили и уничтожили в акватории Черного моря два морских дрона, при помощи которых Украина попыталась атаковать российскую территорию.

Помимо этого, в оборонном ведомстве сообщили, что в ночь на среду силы противовоздушной обороны сбили над тремя регионами России десять украинских беспилотных летательных аппаратов. Пять из них перехватили в Белгородской области, четыре — в Брянской, один — в Подмосковье.