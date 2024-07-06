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07:31, 6 июля 2024Россия

ВС РФ за ночь уничтожили восемь беспилотников ВСУ над российскими регионами

Минобороны РФ: за ночь сбиты восемь БПЛА над Курской и Белгородской областями

Фото: Jamal Awad / Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь семь украинских беспилотников над Курской областью и один над Белгородской, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, украинские войска предприняли попытки совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в российских регионах.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены семь БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Белгородской области», — подчеркнули в министерстве.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал в спальном микрорайоне Белгорода. Обломки оказались на проезжей части. Частично было перекрыто движение по улице Есенина.

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      Марина Совина
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