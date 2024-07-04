Беспилотник ВСУ упал в спальном районе города России

Мэр Демидов: дрон ВСУ упал в спальном районе Белгорода, никто не пострадал

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал в спальном микрорайоне Белгорода. Об этом сообщил глава российского города Валентин Демидов в Telegram-канале.

«Обломки оказались на проезжей части. Частично перекрыто движение по улице Есенина. На месте работают оперативные службы», — сообщил руководитель Белгорода.

По его данным, никто не пострадал. Беспилотник после падения не взорвался, сообщил Демидов. Он также опубликовал кадры с места падения летательного аппарата — на них видны обломки дрона.

В ночь на четверг, 4 июля, над Белгородской областью сбили беспилотник. Тогда же силы противовоздушной обороны (ПВО) поразили два дрона в Брянской области, еще один — в Тамбовской. Утром того же дня стало известно о падении двух дронов в Ставропольском крае.