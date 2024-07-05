Полутора десяткам россиян потребовалась медпомощь после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск

Медпомощь потребовалась 16 жителям Приморско-Ахтарска после атаки ВСУ

Полутора десяткам россиян потребовалась медпомощь после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко.

По словам чиновника, пять человек медики осмотрели на месте, еще 11 обратились в больницу.

В ночь на 5 июля Украина выпустила по России 50 беспилотников. 14 из них средства противовоздушной обороны уничтожили над Кубанью. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в результате пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Ранее появились кадры разрушений после атаки ВСУ на жилой дом в Приморско-Ахтарске.