Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:37, 5 июля 2024Россия

Полутора десяткам россиян потребовалась медпомощь после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск

Медпомощь потребовалась 16 жителям Приморско-Ахтарска после атаки ВСУ

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Полутора десяткам россиян потребовалась медпомощь после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко.

По словам чиновника, пять человек медики осмотрели на месте, еще 11 обратились в больницу.

В ночь на 5 июля Украина выпустила по России 50 беспилотников. 14 из них средства противовоздушной обороны уничтожили над Кубанью. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в результате пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Ранее появились кадры разрушений после атаки ВСУ на жилой дом в Приморско-Ахтарске.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным. В ЕС возмущены этим визитом

      Политолог высказался о возможном итоге переговоров Путина и Орбана

      В ЦБ решили пока не публиковать прогноз по курсу рубля

      Бывшую сотрудницу МГУ осудят за кражу картины стоимостью шесть миллионов рублей

      12-летний школьник поймал большегубого чукучана и установил новый рекорд

      Кадыров показал трофей из зоны СВО

      Президент Литвы заявил о вреде авторитету Венгрии от визита Орбана в Москву

      УЕФА дисквалифицировал двух игроков за жесты на Евро-2024

      Венгрия уведомила НАТО о визите Орбана в Москву

      Россияне назвали условие для возвращения в офис с удаленки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше