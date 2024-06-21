Сотрудник котельной погиб при падении обломков беспилотника в Краснодаре

Один человек стал жертвой атаки беспилотника в Краснодаре. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Мужчина пострадал при падении обломков дрона. Кондратьев уточнил, что погибший был сотрудником котельной. Спасти россиянина врачи не смогли. «Поручил главе Краснодара оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку», — объявил чиновник.

Под атаку попали сразу несколько районов Кубани

Оперштаб Кубани сообщает, что из-за массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены здания автовокзала «Южный» и котельной в Краснодаре. В результате падения обломков дронов пострадали четыре человека.

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В ночь на 21 июня сразу несколько районов в Краснодарском крае подверглись массированной атаке ВСУ. В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна, постояльцев эвакуировали. В результате происшествия никто не пострадал, инфраструктура не получила серьезных разрушений, отметили в оперштабе.

В Ейском районе отражена атака беспилотников. Подробная информация уточняется, пострадавших среди гражданского населения и разрушений также не последовало. В результате работы средств противовоздушной обороны (ПВО) в поселке Афипском были сбиты дроны ВСУ, разрушений нет, заключили в оперативном штабе.

После атаки начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Дрон ВСУ ночью упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Около 4:00 по московскому времени служба ЕДДС Северского района приняла данные о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ.

Фото: РИА Новости

«Повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 квадратных метров уже ликвидировали. По предварительным данным, пострадали два человека», — отмечается в сообщении оперштаба Кубани.

Очевидцам удалось снять на видео атаку дрона и вспыхнувший на нефтеперерабатывающем заводе пожар. На выложенных кадрах слышен звук пролетающего дрона, после которого кадр озаряет вспышка. После хлопка появляются кадры горящего объекта.

Российские средства ПВО за ночь с 20 на 21 июня сбили над территорией страны более ста беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны. Уточняется, что над Краснодарским краем было сбито 43 дрона. За ночь ПВО сбили еще 70 дронов над Крымом и Черным морем и один — над Волгоградской областью.