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04:00, 21 июня 2024Россия

В результате атаки ВСУ на Кубань пострадали четыре человека

Оперштаб Кубани: четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА ВСУ

Фото: Unsplash

Здания автовокзала «Южный» и котельной в Краснодаре повреждены из-за массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает оперштаб Кубани в своем Telegram-канале.

В публикации уточняется, что здания были повреждены из-за атаки украинских беспилотников, произошедшей ночью 21 июня.

«По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА самолетного типа пострадали четыре человека», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что несколько районов Краснодарского края подверглись массированной атаке со стороны ВСУ. Это Темрюкский, Ейский и Северский районы.

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      Марина Совина
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