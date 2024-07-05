Названа сумма компенсации семье погибшей при атаке ВСУ на Кубань шестилетней девочки

Семье погибшей при атаке ВСУ девочки на Кубани выплатят 2 миллиона рублей

Семье шестилетней девочки, которая погибла из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край, выплатят компенсацию. Ее размер озвучил оперштаб Кубани в Telegram-канале.

Семья ребенка получит два миллиона рублей по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева. Тем, кто в результате атаки Украины получил ранения средней и тяжелой степени тяжести, выплатят по 400 тысяч рублей, жителям с ранениями легкой степени — 200 тысяч рублей.

«Жители Приморско-Ахтарска, чьи домовладения пострадали от атаки БПЛА, также получат выплаты. По 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества и по 100 тысяч рублей — за полную», — говорится в сообщении оперштаба.

Украина атаковала Кубань с помощью беспилотников в ночь на пятницу, 5 июля. Тогда силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 дронов. Пострадали, по последним данным, 16 человек.

В результате атаки оказался поврежден трехэтажный многоквартирный дом. В сети опубликовали кадры разрушений. Помимо этого, в Приморско-Ахтарском районе без света остались почти 30 тысяч человек — восстановить электроснабжение власти планируют до конца дня.