Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:24, 5 июля 2024Россия

Раскрыты последствия атаки ВСУ на Кубань

На Кубани из-за атаки беспилотников ВСУ без света остались 29 тысяч жителей

Фото: Leah Millis / Reuters

В Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украны (ВСУ) без света остаются 29 тысяч жителей. Об этом сообщил врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кубани Вячеслав Шапошник в Telegram-канале.

«Без энергоснабжения остаются порядка 29 тыс. жителей района, в том числе 19 социально значимых объектов», — написал он, добавив, что социальные объекты в регионе уже подключили к резервным источникам питания.

Для восстановления энергоснабжения к работе привлечены свыше 70 человек и 15 единиц техники. Электроснабжение, как уточнили в районной администрации, планируют возобновить в конце дня.

Украина атаковала Кубань с помощью беспилотников в ночь на пятницу, 5 июля. Тогда силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 дронов. В результате атаки оказался поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Впоследствии стало известно, что шестилетнюю девочку не смогли спасти.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан прилетел в Россию

      На Украине выросла миграция из-за отключений света

      В одной из стран-участниц G7 резко выросло число банкротств компаний

      В России высказались о влиянии визита Орбана в Москву на мирный процесс по Украине

      Раскрыты последствия атаки ВСУ на Кубань

      На Красной площади в третий раз написали «ГУР»

      Россиянка повторила скандальное выступление выпускницы тамбовского колледжа

      Массовое увлечение селфи спровоцировало вспышку неожиданного заболевания

      В МИД прокомментировали планы Армении о смене посла в России

      Стилистка назвала замену откровенной концертной одежде Бузовой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше