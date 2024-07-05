Раскрыты последствия атаки ВСУ на Кубань

На Кубани из-за атаки беспилотников ВСУ без света остались 29 тысяч жителей

В Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украны (ВСУ) без света остаются 29 тысяч жителей. Об этом сообщил врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кубани Вячеслав Шапошник в Telegram-канале.

«Без энергоснабжения остаются порядка 29 тыс. жителей района, в том числе 19 социально значимых объектов», — написал он, добавив, что социальные объекты в регионе уже подключили к резервным источникам питания.

Для восстановления энергоснабжения к работе привлечены свыше 70 человек и 15 единиц техники. Электроснабжение, как уточнили в районной администрации, планируют возобновить в конце дня.

Украина атаковала Кубань с помощью беспилотников в ночь на пятницу, 5 июля. Тогда силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 дронов. В результате атаки оказался поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Впоследствии стало известно, что шестилетнюю девочку не смогли спасти.