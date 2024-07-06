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07:04, 6 июля 2024Россия

ВСУ обстреляли два села в российском регионе

ВСУ обстреляли села Демидовка и Вязовое в Белгородской области
СюжетОбстрел Белгорода

Фото: Nikita Tsitsagi / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли села Демидовка и Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области, сообщило главное управление МЧС РФ по региону в Telegram-канале.

Ведомство призвало жителей населенных пунктов спуститься в подвал. «РСЧС: Внимание! Ведется обстрел Краснояружский район, село Демидовка», — говорится в одном из постов. Затем сообщается об обстреле села Вязовое.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что для прекращения обстрелов Белгорода со стороны ВСУ необходимо взять населенный пункт Казачья Лопань.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что шесть населенных пунктов региона остались без электроэнергии после обстрела со стороны Украины.

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      Марина Совина
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