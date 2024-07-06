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04:14, 6 июля 2024Россия

Российский приграничный город попал под обстрел

МЧС: Шебекинский городской округ и город Шебекино попали под обстрел

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российский приграничный Шебекинский городской округ и город Шебекино в Белгородской области попали под обстрел, об этом в Telegram-канале предупредило региональное управление МЧС.

«Внимание! Ведется обстрел Шебекинский ГО, г. Шебекино. Спуститесь в подвал (укрытие)», — говорится в сообщении.

До этого в двух российских регионах — Курской и Белгородской области — объявили опасность атаки беспилотников. Как уточнил врио главы Курской области, средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможного удара. В Липецкой области МЧС предупредило о желтом уровне воздушной опасности.

Также в ночь с 5 на 6 июля в трех районах Краснодарского края беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали гражданские объекты.

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      Марина Совина
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