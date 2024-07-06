Российский приграничный город попал под обстрел

МЧС: Шебекинский городской округ и город Шебекино попали под обстрел

Российский приграничный Шебекинский городской округ и город Шебекино в Белгородской области попали под обстрел, об этом в Telegram-канале предупредило региональное управление МЧС.

«Внимание! Ведется обстрел Шебекинский ГО, г. Шебекино. Спуститесь в подвал (укрытие)», — говорится в сообщении.

До этого в двух российских регионах — Курской и Белгородской области — объявили опасность атаки беспилотников. Как уточнил врио главы Курской области, средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможного удара. В Липецкой области МЧС предупредило о желтом уровне воздушной опасности.

Также в ночь с 5 на 6 июля в трех районах Краснодарского края беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали гражданские объекты.

