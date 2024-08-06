Власти Курской области сообщили об увеличении числа раненных при атаках ВСУ жителей

Врио главы Курской области Смирнов: еще пять человек ранены при атаках ВСУ

Еще пять человек были ранены после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об увеличении числа раненых сообщил врио главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, жители приграничных районов пострадали при атаках украинских беспилотников. Ранее власти сообщали о 13 пострадавших, таким образом общее число раненных жителей Курской области выросло до 18.

Массированный артиллерийский удар и налет дронов предшествовали попытке вторжения ВСУ в регион. После диверсанты, вооруженные винтовками М4 и взрывчаткой при поддержке тяжелой техники начали штурм российско-украинской границы, однако проникнуть на российскую территорию им не удалось.

Ранее стало известно, что в состав пытавшейся прорваться в Курскую область ДРГ входили члены «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также бойцы территориальной обороны Украины.