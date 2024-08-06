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17:45, 6 августа 2024Россия

Власти Курской области сообщили об увеличении числа раненных при атаках ВСУ жителей

Врио главы Курской области Смирнов: еще пять человек ранены при атаках ВСУ

Фото: Telegram-канал Алексея Смирнова

Еще пять человек были ранены после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об увеличении числа раненых сообщил врио главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, жители приграничных районов пострадали при атаках украинских беспилотников. Ранее власти сообщали о 13 пострадавших, таким образом общее число раненных жителей Курской области выросло до 18.

Массированный артиллерийский удар и налет дронов предшествовали попытке вторжения ВСУ в регион. После диверсанты, вооруженные винтовками М4 и взрывчаткой при поддержке тяжелой техники начали штурм российско-украинской границы, однако проникнуть на российскую территорию им не удалось.

Ранее стало известно, что в состав пытавшейся прорваться в Курскую область ДРГ входили члены «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также бойцы территориальной обороны Украины.

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      Марк Леонов
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