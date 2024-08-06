Соратник Кадырова назвал ситуацию на границе Курской области некритичной

Командир «Ахмата» Алаудинов: ситуация на границе с Курской областью некритичная

Ситуация на границе в Курской области не является критичной. Об этом заявил начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

По его словам, на курском участке линии боевого соприкосновения идут бои. Там на нескольких участках противник предпринял попытку зайти на территорию России.

«Где ему дают отпор ребята, и ситуация, в принципе, она не критическая. (...) Подразделения Министерства обороны Российской Федерации достаточно-таки серьезно дают хороший, жесткий отпор противнику», — сказал соратник главы Чечни Рамзана Кадырова.

6 августа стало известно о массированном обстреле Курской области со стороны ВСУ. При атаках 13 человек пострадали, еще одну мирную жительницу спасти не удалось.

Во время обстрела украинские солдаты при поддержке тяжелой техники предприняли попытку прорвать государственную границу России. Российским войскам удалось остановить проникновение в регион. На данный момент диверсанты Вооруженных сил Украины отступили.