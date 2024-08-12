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21:26, 12 августа 2024Россия

В Минобороны сообщили об уничтожении 12 единиц техники ВСУ под Курском

Генерал-майор Алаудинов сообщил об уничтожении 12 единиц техники ВСУ под Курском

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов сообщил об уничтожении 12 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском. Соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале.

«Сегодня в общей сложности мы, получается, уничтожили только 12 единиц техники, ну и не такое большое количество противника, как вчера, хотя тоже достаточно», — сказал он.

Ранее в Курской области российским беспилотником «Ланцет» была поражена радиолокационная станция (РЛС) ВСУ, ее заметили в одном из приграничных лесных массивов. Произошедшее попало на видео.

12 августа Минобороны России также раскрыло данные по потерям ВСУ на данном направлении. За минувшие сутки, как отмечалось, войска Украины потеряли до 260 бойцов. За все время боев под Курском, начиная с 6 августа, ВСУ лишились до 1610 солдат. Бои на территории российского региона продолжаются.

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      Марина Совина
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