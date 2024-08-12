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14:08, 12 августа 2024Россия

В Минобороны России раскрыли потери ВСУ на курском направлении за все время боев

Минобороны России: за время боев на курском направлении ВСУ потеряли 1610 бойцов

Фото: Alina Smutko / Reuters

За все время боев на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 1610 военнослужащих. Данные об этом раскрыли в Минобороны России.

Помимо этого, Киев лишился 136 боевых бронемашин, 47 автомобилей, 32 танков, 23 бронетранспортеров, 17 боевых машин пехоты, 13 орудий полевой артиллерии, четырех зенитных ракетных комплексов и пусковой установки реактивной системы залпового огня.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о рекордных потерях ВСУ на курском направлении. По его словам, только в районе Мартыновки и Суджи за сутки российские военные уничтожили танк, 9 пикапов, 13 бронированных машин, 7 БТР-БМП и другую военную технику.

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Утром 6 августа ВСУ нанесли массированный удар по Курской области, обстреляв приграничный город Суджа. Затем украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин атаковали государственную границу России. В последующие дни бои на территории региона продолжились.

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      Константин Лысяков
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