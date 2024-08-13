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13:28, 13 августа 2024Россия

Ситуацию в Курской области описали словами «армия раскрывается»

Герой ДНР Авидзба: чтобы армия РФ заработала в Курской области, нужно 10 дней

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Герой Донецкой народной республики (ДНР), полковник, командир Дикой дивизии Донбасса Ахра Авидзба описал сложившуюся в Курской области ситуацию с прорывом Вооруженных сил Украины (ВСУ) границы РФ фразой «за сутки врага не прогнать». В беседе с «Царьградом» он сделал предположение, когда российским военным удастся вытеснить ВСУ на их территорию.

По его словам, отразить нападение украинской военной элиты в приграничье быстро невозможно. Авидзба пояснил, что армия раскрывается постепенно: у пехоты, артиллерии, разведки — у всех есть свои задачи. «И чтобы это стало единым механизмом, должно пройти от суток до десяти. Посмотрим, что будет на десятые сутки», — высказался командир.

ВСУ вторглись на территорию России 6 августа. Бои в приграничье идут уже неделю. Командир отряда «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что обстановка под Курском взята под контроль. «Идет чистка населенных пунктов, где находится противник. Он выбивается оттуда, где он есть», — указал он.

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      Анастасия Алимпиева
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