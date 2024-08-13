«Обстановка напряженная». Власти закрыли въезд в один из районов Белгородской области. Там возросла активность ВСУ

Въезд в Краснояружский район Белгородской области вынужденно закрыт с 12 августа

Въезд в Краснояружский район Белгородской области решили полностью закрыть в связи с напряженной обстановкой. Мера начала действовать с понедельника, 12 августа. Известно, что в населенном пункте идет эвакуация. По сообщению главы района Андрея Миськова, это было вынужденной мерой, которая необходима, чтобы обезопасить мирных жителей.

Миськов попросил жителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, следовать рекомендациям органов власти и силовых структур. Кроме того, он попросил не волноваться за оставленных домашних питомцев, отметив, что их будут кормить бойцы самообороны. «Для этого нужно оставить заявку в личных сообщениях в моих социальных сетях», — пояснил он.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Жители Краснояружского района начали покидать свои дома из-за возросшей активности ВСУ

Как указал Миськов, по состоянию на 12 августа из 11,5 тысячи жителей, остававшихся в районе до эвакуации, успешно выехали 11 тысяч человек. Около 500, включая администрацию, остаются на рабочих местах.

Перемещение готовили заранее — учения и тренировки очень помогли. Жители выезжали централизовано на подготовленных автобусах: были определены места сбора, от которых происходил безопасный выезд. Задействованы были администрация муниципалитета, самооборона, МЧС, скорая помощь, Росгвардия, МВД и другие специальные структуры Андрей Миськов глава Краснояружского района Белгородской области

Работа по эвакуации все еще продолжается.

Решение о массовом вывозе людей было принято в конце прошлой недели, когда район подвергся минометному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). До этого люди уже начали самостоятельно покидать свои дома.

Известно, что Краснояружскоий район на севере граничит с Беловским районом Курской области, куда 10 августа зашел отряд украинских бойцов, а на юге — с Сумской областью Украины.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

С конца июля въезд запрещен в 14 населенных пунктов Белгородской области

С 23 июля власти запретили въезд в 14 населенных пунктов приграничного региона, в том числе в три села Краснояружского района (Демидовка, Поповка и Прилесье). Как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, там «оперативная ситуация складывается крайне сложно».

Что значит ограничить въезд? На въездах в населенные пункты будут установлены контрольно-пропускные пункты, нести в них службу будут представители силовых структур. Передадим им для обеспечения безопасности 14 бетонных модульных укрытий Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Глава региона указал, что общественный транспорт и такси не будут пропускаться. Въезд разрешен только для мужчин в полном обмундировании (в бронированном автомобиле с РЭБом, в средствах индивидуальной защиты) и в сопровождении военных и представителей муниципалитетов. Женщины и дети к проезду не допускаются.

Бои с ВСУ в приграничье идут уже неделю. Российская армия пытается вытеснить украинские отряды обратно на их территорию. Обстановка продолжает быть напряженной. По состоянию на 12 августа в Курской области под контролем украинцев находятся 28 населенных пунктов, где остались около 2000 мирных россиян, связь с которыми потеряна.

Согласно сводкам Минобороны, за неделю потери ВСУ на курском направлении составили 1610 человек. Там введена ЧС федерального характера. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.