Путин потребовал выбить ВСУ из Курской области. Переговоров с Киевом не будет

Путин пообещал, что Киев получит достойный ответ за свои действия

Президент России Владимир Путин во время совещания по ситуации в приграничных регионах назвал главную задачу для российских военных в Курской области.

Глaвная задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны: выдaвить, выбить противника с наших территорий и сoвместно с пограничной службой oбеспечить надежное прикрытие гoсграницы Владимир Путин президент России

Он также отметил, что вскоре будет дана оценка происходящему в приграничье, однако главным остается решение актуальных задач.

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент заявил о невозможности мирных переговоров с Киевом

По мнению Путина, Киев своими действиями стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Однако, указал он, после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию и ее мирных жителей о переговорах по прекращению конфликта не может быть и речи. «О каких переговорах может идти речь с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще говорить?» — задался вопросом президент.

Путин пообещал Киеву достойный ответ. Он подчеркнул, что «все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты».

О невозможности переговоров Москвы и Киева заявил также заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он сказал, что власти Украины являются марионетками в руках Запада, из-за чего переговоры нужно вести не с украинской стороной.

«Россия исчерпала все возможные средства договариваться с этой хунтой. Мы точно вправе умыть руки сейчас и искать решения проблемы иными способами после этого акта. Мы не уклонялись от переговоров такого рода, мы и сейчас готовы, но только не с Киевом», — указал он, подчеркнув, что именно вторжение ВСУ на российскую территорию сделало обсуждение мира невозможным.

Бои в приграничье идут почти неделю

Бои с ВСУ в приграничных регионах Курской области начались 6 августа и продолжаются до сих пор. Российская армия почти неделю пытается вытеснить украинских солдат с территории РФ, однако ситуация осложняется тем, что Киев отправил на штурм свои лучшие отряды и новую западную технику. Под удар попала и Белгородская область, не исключены провокации и в Брянской области. Из-за этого в указанных регионах с 9 августа действует режим контртеррористической операции (КТО).

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

На данным момент под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов в Курской области. Связь с двумя тысячами местных жителей потеряна. Проведена массовая эвакуация. Также есть жертвы и раненые среди мирного населения.

В рядах ВСУ при этом усомнились в целесообразности операции в Курской области из-за ситуации в Донбассе. Так как украинцы с этого направления были переброшены на прорыв российской границы, бойцы армии РФ ежедневно беспрепятственно продвигаются вперед на оставленных ВСУ позициях. Известно, что украинская армия несет большие потери, пытаясь продвинуться вглубь российской территории. Не исключено, что для переправки обратно в Донбасс уже может не остаться ресурсов.