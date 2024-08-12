Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:54, 12 августа 2024Россия

Пропавшие без вести, химическое оружие и мародеры. О чем губернаторы атакованных Украиной регионов доложили Путину?

Путин усомнился в возможности ведения переговоров с Киевом

Кадр: MIC Izvestia / IZ.RU / Reuters

Вторжение украинской армии в Курскую область направлено на усиление позиций Киева на будущих переговорах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на границе, в ходе которого губернаторы атакованных Украиной регионов доложили ему о текущей ситуации.

Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить

Владимир Путин президент России

По его словам, следует ожидать новых попыток Киева раскачать ситуацию в приграничных регионах, в частности, в Брянской области.

Путин отметил, что целью «вооруженной провокации» Киева в Курской области также было снижение темпов продвижения российских войск на других участках, однако они, наоборот, «увеличились в полтора раза».

Также президент заявил, что после событий в Курской области число желающих заключить контракт с Минобороны возросло.

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Президент пообещал Киеву «достойный ответ»

События в Курской области получат свою оценку, пообещал Путин. Однако пока главная задача — выбить противника и «обеспечить надежное прикрытие госграницы».

По словам главы государства, Украина «безусловно, получит достойный ответ» на свои действия, а все цели спецоперации будут достигнуты.

Он указал на рост потерь наиболее боеспособных частей ВСУ, а также подчеркнул, что украинские власти «встали на путь истребления самих украинцев».

Курский губернатор назвал количество занятых ВСУ населенных пунктов и число оставшихся там людей

В настоящее время ВСУ контролируют 28 населенных пунктов Курской области, сообщил в ходе совещания временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Алексей Смирнов. Он уточнил, что глубина проникновения противника на территорию России составляет 12 километров, ширина — 40 километров. При этом четкой линии фронта нет, что осложняет определение местоположения противника, отметил глава региона.

Двадцать восемь населенных пунктов находятся в этой зоне, это порядка двух тысяч человек, о судьбе которых мы не знаем

Алексей Смирновврио губернатора Курской области

По словам врио губернатора, из приграничных территорий вывезли 121 тысячу человек, а всего эвакуации подлежат 180 тысяч граждан. Кроме того, жертвами украинской атаки стали 12 человек. Еще 121 человек, из которых десять детей, получил различные ранения.

В Курской области выкопали 40 километров противотанкового рва для защиты от атак со стороны Украины. Кроме того, в приграничье по заданию Минобороны строятся 90 взводно-опорных пунктов, отчитался Смирнов.

Также он пообещал, что власти Курской области усилят патрули для защиты от мародерства украинских военных. «Следим за случаями мародерства. Конечно, есть опасность того, что здесь [в регионе] действуют в нашей одежде, в наших машинах, с нашими документами диверсионные группы. Поэтому усиливаем патрулирование», — сказал Смирнов.

Российские власти заявили о применении Украиной химического оружия

Алексей Смирнов рассказал, что ВСУ применили в Беловском районе Курской области химическое оружие. По словам главы региона, под обстрел украинских войск попала бригада ремонтников, которая выехала для восстановления энергоснабжения.

«Бригада попала под обстрел, причем снаряды были с химическим веществами. Укрылись в РОВД, все живы, но отравления получили и сотрудники полиции и глава сельского совета», — рассказал он.

Кадр: Russian Defence Ministry / Reuters

В Белгородской области под обстрелами остаются свыше 100 тысяч жителей

Больше половины жителей города Шебекино Белгородской области покинули его из-за обстрелов ВСУ. Об этом заявил в ходе совещания губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

«Полной информации нет, но, по нашим расчетам, порядка 50-70 процентов жителей города Шебекино покинули территорию», — сказал он.

порядка
115 000
жителей Белгородской области

остаются в приграничье под обстрелами, добавил Гладков

ВСУ предприняли попытку вторжения в Россию 6 августа

6 августа государственную границу России попыталась прорвать группа украинских военных на танках и бронированных машинах. С тех пор в приграничных районах Курской области идут бои. Армия России пытается вытеснить противника обратно на территорию Украины. Помимо Курской области, ВСУ пытаются проникнуть на территорию Белгородской области. Новых провокаций нельзя исключать также и в Брянской области.

Материалы по теме:
Падение ракеты в Курске и бои на границе. Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
Падение ракеты в Курске и бои на границе.Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
11 августа 2024
«Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
«Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
10 августа 2024
ВСУ сменили тактику в Курской области. Как они теперь действуют и добиваются ли результатов?
ВСУ сменили тактику в Курской области. Как они теперь действуют и добиваются ли результатов?
10 августа 2024

На фоне сложившейся ситуации с 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      Пропавшие без вести, химическое оружие и мародеры. О чем губернаторы атакованных Украиной регионов доложили Путину?

      СКР сообщил об атаках ВСУ по мирному населению и гражданским объектам в Курской области

      В России показали замену БТР-82А

      Экс-министру спорта Дагестана Магомедову предъявили обвинение в содействии терроризму

      Новую песню SHAMAN создали с помощью нейросети

      Россиянам раскрыли правила для выгодной покупки авиабилетов

      В США предсказали провал вылазки ВСУ в Курской области по одной причине

      В Британии объяснили удар ВСУ по ЗАЭС паникой Зеленского

      Латвийского шахматиста дисквалифицировали за домогательства

      Москвичам рассказали о погоде в конце лета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше