Пропавшие без вести, химическое оружие и мародеры. О чем губернаторы атакованных Украиной регионов доложили Путину?

Путин усомнился в возможности ведения переговоров с Киевом

Вторжение украинской армии в Курскую область направлено на усиление позиций Киева на будущих переговорах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на границе, в ходе которого губернаторы атакованных Украиной регионов доложили ему о текущей ситуации.

Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить Владимир Путин президент России

По его словам, следует ожидать новых попыток Киева раскачать ситуацию в приграничных регионах, в частности, в Брянской области.

Путин отметил, что целью «вооруженной провокации» Киева в Курской области также было снижение темпов продвижения российских войск на других участках, однако они, наоборот, «увеличились в полтора раза».

Также президент заявил, что после событий в Курской области число желающих заключить контракт с Минобороны возросло.

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Президент пообещал Киеву «достойный ответ»

События в Курской области получат свою оценку, пообещал Путин. Однако пока главная задача — выбить противника и «обеспечить надежное прикрытие госграницы».

По словам главы государства, Украина «безусловно, получит достойный ответ» на свои действия, а все цели спецоперации будут достигнуты.

Он указал на рост потерь наиболее боеспособных частей ВСУ, а также подчеркнул, что украинские власти «встали на путь истребления самих украинцев».

Курский губернатор назвал количество занятых ВСУ населенных пунктов и число оставшихся там людей

В настоящее время ВСУ контролируют 28 населенных пунктов Курской области, сообщил в ходе совещания временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Алексей Смирнов. Он уточнил, что глубина проникновения противника на территорию России составляет 12 километров, ширина — 40 километров. При этом четкой линии фронта нет, что осложняет определение местоположения противника, отметил глава региона.

Двадцать восемь населенных пунктов находятся в этой зоне, это порядка двух тысяч человек, о судьбе которых мы не знаем Алексей Смирнов врио губернатора Курской области

По словам врио губернатора, из приграничных территорий вывезли 121 тысячу человек, а всего эвакуации подлежат 180 тысяч граждан. Кроме того, жертвами украинской атаки стали 12 человек. Еще 121 человек, из которых десять детей, получил различные ранения.

В Курской области выкопали 40 километров противотанкового рва для защиты от атак со стороны Украины. Кроме того, в приграничье по заданию Минобороны строятся 90 взводно-опорных пунктов, отчитался Смирнов.

Также он пообещал, что власти Курской области усилят патрули для защиты от мародерства украинских военных. «Следим за случаями мародерства. Конечно, есть опасность того, что здесь [в регионе] действуют в нашей одежде, в наших машинах, с нашими документами диверсионные группы. Поэтому усиливаем патрулирование», — сказал Смирнов.

Российские власти заявили о применении Украиной химического оружия

Алексей Смирнов рассказал, что ВСУ применили в Беловском районе Курской области химическое оружие. По словам главы региона, под обстрел украинских войск попала бригада ремонтников, которая выехала для восстановления энергоснабжения.

«Бригада попала под обстрел, причем снаряды были с химическим веществами. Укрылись в РОВД, все живы, но отравления получили и сотрудники полиции и глава сельского совета», — рассказал он.

Кадр: Russian Defence Ministry / Reuters

В Белгородской области под обстрелами остаются свыше 100 тысяч жителей

Больше половины жителей города Шебекино Белгородской области покинули его из-за обстрелов ВСУ. Об этом заявил в ходе совещания губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

«Полной информации нет, но, по нашим расчетам, порядка 50-70 процентов жителей города Шебекино покинули территорию», — сказал он.

порядка 115 000 жителей Белгородской области остаются в приграничье под обстрелами, добавил Гладков

ВСУ предприняли попытку вторжения в Россию 6 августа

6 августа государственную границу России попыталась прорвать группа украинских военных на танках и бронированных машинах. С тех пор в приграничных районах Курской области идут бои. Армия России пытается вытеснить противника обратно на территорию Украины. Помимо Курской области, ВСУ пытаются проникнуть на территорию Белгородской области. Новых провокаций нельзя исключать также и в Брянской области.

На фоне сложившейся ситуации с 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции.