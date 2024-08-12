FT: в ходе атаки на Курскую область ВСУ несут серьезные потери

В ходе атаки на Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери. Об этом говорится в материале британской газеты Financial Times (FT).

По словам одного из журналистов издания, в ходе боев на этом направлении ВСУ пришлось задействовать множество машин скорой помощи и бронированных автомобилей для эвакуации раненных. В FT также заявили, что некоторые из украинских военных, участвовавших в атаке на Курскую область, были уничтожены ударами авиационных бомб ФАБ-500.

В интервью FT бойцы ВСУ также высказали сомнения в целесообразности операции в Курской области из-за ситуации в Донбассе. Кроме того, один из высокопоставленных украинских чиновников указал на бреши в линии фронта со стороны ВСУ в регионе.