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18:37, 12 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о серьезных потерях ВСУ в ходе атаки на Курскую область

FT: в ходе атаки на Курскую область ВСУ несут серьезные потери
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В ходе атаки на Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери. Об этом говорится в материале британской газеты Financial Times (FT).

По словам одного из журналистов издания, в ходе боев на этом направлении ВСУ пришлось задействовать множество машин скорой помощи и бронированных автомобилей для эвакуации раненных. В FT также заявили, что некоторые из украинских военных, участвовавших в атаке на Курскую область, были уничтожены ударами авиационных бомб ФАБ-500.

В интервью FT бойцы ВСУ также высказали сомнения в целесообразности операции в Курской области из-за ситуации в Донбассе. Кроме того, один из высокопоставленных украинских чиновников указал на бреши в линии фронта со стороны ВСУ в регионе.

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